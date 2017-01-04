Події

17:18 04.01.2017

У Києві на 50% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві за перші два дні нового року зафіксовано зниження захворюваності на грип та ГРВІ більш ніж на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

"Спостерігається зниження захворюваності на 57,1%. Зниження відбувається за рахунок дорослого та дитячого населення. Зокрема, за цей період захворіло 3892 дітей проти 9668 (зниження на 59,7%)", - йдеться в повідомленні.

До медустанов звернулися за перші дні року 7157 осіб (проти 16684 за аналогічний період минулого тижня).

За даними М.Поворозника, 2-3 січня госпіталізовано 169 осіб, зокрема 99 дітей.

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