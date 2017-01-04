Зубко доручив забезпечити цілодобову роботу оперативних штабів та пунктів обігріву через негоду

Віце-прем'єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, зважаючи на погіршення погодних умов (4-9 січня), доручив центральним і місцевим органам влади та відповідним службам організувати цілодобову роботу оперативних штабів.

"У зв'язку з очікуваними сильними снігопадами та різким зниженням температури повітря місцями до -26° доручено забезпечити постійний моніторинг ситуації в регіонах. Серед першочергових заходів: організація цілодобової роботи оперативних штабів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, створення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів, одягу, медикаментів, продуктів харчування і джерел енергопостачання, цілодобове функціонування стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню", - цитує віце-прем'єра його прес-служба.

Г. Зубко нагадав, що, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, у горах Львівської області та високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної небезпеки. Крім того, 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури.