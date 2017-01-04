Події

17:22 04.01.2017

Шахта "Краснолиманська" в 2015 р. продавала вугілля посередникові за 65% озвученої Міненерговугілля ціни

Держпідприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" (Родинське Донецької обл.) 18 серпня 2015 року підписало договір з ТОВ "Торговий Дім – Ресурс" на постачання близько 80,4 тис. тонн вугілля марки Г за ціною 716,67 грн/ тонна, відповідні дані міститися в постанові Господарського суду Києва від 26 грудня 2016 року, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі.

Водночас влітку 2015 року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин озвучував ціну вугілля, що видобувається держшахтами і враховується у балансах відомства, на рівні 1100 грн/тонна.

Як зазначено у судових матеріалах, договір між "Краснолиманській" і "Торговий Дім – Ресурс" був підписаний на умовах 90-відсоткової передоплати, однак з невідомих причин держпідприємство поставило вугілля раніше часу і отримало лише 10,321 млн грн з належних йому 57,587 млн грн. Наразі борг передано ТОВ "Дантрейд Лтд", його стягнення і є предметом судового розгляду.

"Торговий Дім – Ресурс" у 2015 році постачав вугілля марки Г державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Як повідомлялося, за даними СБУ, терористи з "ЛНР" отримують як "податки" 47% вартості поставленого з окупованих територій на адресу "Центренерго" вугілля.

Як третю особу до цього процесу залучено компанію "Центренерго", від якої суд вимагає документально підтверджених пояснень щодо наявності/відсутності у неї договірних відносин з ТОВ "Торговий дім – Ресурс" в період з 10 серпня до 31 вересня 2015 року із купівлі вугілля марки Г 0-100 (аналогічної тій, яку "Краснолиманська" продала "ТД Ресурс").

ВАЖЛИВЕ

Вже в трьох областях України запроваджено обмеження руху для вантажівок через негоду

Проректор Київської академії водного транспорту попався на хабарі

Порошенко підписав закон, що надає право на призначення дострокової пенсії військовим - учасникам АТО

Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

ОСТАННЄ

У КМДА попереджають про ожеледицю і сильні морози

Зубко доручив забезпечити цілодобову роботу оперативних штабів та пунктів обігріву через негоду

У Києві на 50% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

НТКУ орендувала за 35,1 млн грн приміщення в МВЦ для проведення "Євробачення-2017"

"Укроборонпром" готовий постачати армії понад 100 безпілотників щороку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/15850/ostorozhno-blondinki/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА