Шахта "Краснолиманська" в 2015 р. продавала вугілля посередникові за 65% озвученої Міненерговугілля ціни

Держпідприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" (Родинське Донецької обл.) 18 серпня 2015 року підписало договір з ТОВ "Торговий Дім – Ресурс" на постачання близько 80,4 тис. тонн вугілля марки Г за ціною 716,67 грн/ тонна, відповідні дані міститися в постанові Господарського суду Києва від 26 грудня 2016 року, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі.

Водночас влітку 2015 року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин озвучував ціну вугілля, що видобувається держшахтами і враховується у балансах відомства, на рівні 1100 грн/тонна.

Як зазначено у судових матеріалах, договір між "Краснолиманській" і "Торговий Дім – Ресурс" був підписаний на умовах 90-відсоткової передоплати, однак з невідомих причин держпідприємство поставило вугілля раніше часу і отримало лише 10,321 млн грн з належних йому 57,587 млн грн. Наразі борг передано ТОВ "Дантрейд Лтд", його стягнення і є предметом судового розгляду.

"Торговий Дім – Ресурс" у 2015 році постачав вугілля марки Г державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

Як повідомлялося, за даними СБУ, терористи з "ЛНР" отримують як "податки" 47% вартості поставленого з окупованих територій на адресу "Центренерго" вугілля.

Як третю особу до цього процесу залучено компанію "Центренерго", від якої суд вимагає документально підтверджених пояснень щодо наявності/відсутності у неї договірних відносин з ТОВ "Торговий дім – Ресурс" в період з 10 серпня до 31 вересня 2015 року із купівлі вугілля марки Г 0-100 (аналогічної тій, яку "Краснолиманська" продала "ТД Ресурс").