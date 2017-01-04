Енергопостачання в населених пунктах Закарпатської області відновлено, на території регіону сталося сходження двох лавин

Енергопостачання у всіх знеструмлених населених пунктах Закарпатської області відновлено, зафіксовано сходження двох снігових лавин, повідомляє управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

"Внаслідок погіршення погодних умов 4 січня на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин (...) - на автодорозі між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району. Ще одна зійшла на автодорозі Колочава - Хуст поблизу с. Вільшани Хустського району", - йдеться в повідомленні УДСНС на сторінці у Facebook

За попередніми даними, снігові маси перекрили рух чотирьом автомобілям. Туди направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Інформація про кількість людей, що перебувають у транспортних засобах, уточнюється.

УДСНС також повідомляє, що станом на 17.00 відновлено енергопостачання у всіх населених пунктах області.

Як повідомлялося, у Закарпатській області в середу вранці через погіршення погодних умов відключено від електропостачання 25 населених пунктів (18 – повністю та 7 частково).

Через інтенсивны снігопади на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автодорогах державного значення: М06 Київ - Чоп, Н13 Львів-Самбір-Ужгород, Н09 Мукачеве-Рогатин-Львів, Р21 Долина-Хуст. На перевалах області обмежено рух великовантажного транспорту.