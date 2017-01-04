Події

18:32 04.01.2017

Онлайн-словник сучасної української мови і сленгу назвав "корупцію" словом 2016 року

"Корупція" стала словом 2016 року за версією словника сучасної української мови і сленгу "Мислова".

Як повідомляється на сайті онлайн-словника, головною проблемою, яка згадувалася протягом минулого року в різних контекстах, є корупція.

Двома іншими словами-відкриттями 2016 року називають словами "офшор" і "е-декларація", які також є складовими більш широкого семантичного поля корупції, які протягом року підігрівали інтерес до цієї теми".

"Серед інших важливих слів у минулому році ми виділили: банкопад - масова ліквідація Національним банком проблемних банків, безвіз - скорочення від словосполучення "безвізовий режим", брекзіт - вихід Великобританії з ЄС, зрада/перемога - лексична пара, яка використовується користувачами соцмереж для оцінки політичних подій", - наголошується в прес-релізі.

Словник "Мислова" обирає слово року вчетверте. Словом 2015 року була обрана "блокада" (мова про блокаду окупованого Криму), словом 2014 року - "кіборги" в значенні "захисники Донецького аеропорту". "Євромайдан" був обраний головним словом 2013 року.

Онлайн-словник є інтерактивним проектом розвитку сучасної української мови і сленгу, визначення до якого пишуть звичайні користувачі.

ВАЖЛИВЕ

Вже в трьох областях України запроваджено обмеження руху для вантажівок через негоду

Проректор Київської академії водного транспорту попався на хабарі

Порошенко підписав закон, що надає право на призначення дострокової пенсії військовим - учасникам АТО

Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби

Двоє українських військових поранені в зоні АТО за добу

ОСТАННЄ

Енергопостачання в населених пунктах Закарпатської області відновлено, на території регіону сталося сходження двох лавин

Запаси вугілля на ТЕС України за тиждень зросли на 3%

У КМДА попереджають про ожеледицю і сильні морози

Шахта "Краснолиманська" в 2015 р. продавала вугілля посередникові за 65% озвученої Міненерговугілля ціни

Зубко доручив забезпечити цілодобову роботу оперативних штабів та пунктів обігріву через негоду

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/29534/pravda-skryvaet-lozh/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА