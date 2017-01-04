Події

18:59 04.01.2017

Бойовики 32 рази обстріляли позиції сил АТО в середу, один український військовий поранений

Один український військовослужбовець дістав поранення внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань у середу на донецькому напрямку зони проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу, з початку доби станом на 18.00 4 січня бойовики обстріляли позиції сил АТО 32 рази. Зокрема, на донецькому напрямку з 120 - і 82-мм міліметрових мінометів були обстріляні с. Троїцьке Ясинуватського району та смт Зайцеве Бахмутського району, а з гранатометів і стрілецької зброї – смт Луганське Бахмутського району, сел. Крута Балка Ясинуватського району і м. Авдіївка.

"На маріупольському напрямку вони неодноразово обстрілювали Водяне і Широкине з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї - Гнутове, Широкине, Талаківку, Павлопіль. Також селище Широкине було обстріляно зі знарядь БМП бойовиків. На луганському напрямку Новозванівку стріляли з 120-мм мінометів, а з Новоалександрівки і Станиці Луганської - з гранатометів", - йдеться в повідомленні.

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