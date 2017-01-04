Події

19:06 04.01.2017

Порошенко привітав незаконно утримуваних у Росії українців з Новим роком і запевнив, що робить все для їх якнайшвидшого повернення

Президент України Петро Порошенко привітав з новорічними святами українців, незаконно утримуваних на території Росії, повідомляє посольство України в РФ.

"Президент України Петро Порошенко привітав громадян України, які незаконно утримуються на території Росії, з новорічними святами. Посольство України приєднується до привітань і здійснює необхідні заходи для швидкого передання цих листів адресатам", - йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Facebook у середу.

Диппредставництво також виклало фотокопії цих листів. У привітанні глави держави, зокрема, сказано: "Я як президент щодня докладаю всіх зусиль для Вашого якнайшвидшого повернення".

Листи від президента адресовані Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Станіславу Клиху, Миколі Карпюку, Євгену Панову, Роману Сущенку, Валентину Виговському. Крім того, П. Порошенко звернувся до Андрія Коломійця, Олександра Костенка, Сергія Литвинова, Олексію Чирнію, Рустему Ваїтову, Руслану Зейтуллаєву, Нурі Примову і Ферату Сайфуллаєву.

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