Події

21:05 04.01.2017

Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 107 млрд грн – Fitch

Міністерство фінансів України наприкінці 2016 року докапіталізувало ПриватБанк (Дніпро) на 107 млрд грн, повідомляється в прес-релізі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, яке напередодні нового року знизило рейтинг фінустанови.

"У грудні Міністерство фінансів України вже здійснило оплату акцій Приватбанку в обсязі 107 млрд грн, і позитивні результати докапіталізації банку, зокрема за рахунок випуску прив'язаних до валюті ОВДП, дозволять банку забезпечити ліквідність його валютних зобов'язань і під час подальшого перегляду очікувати підвищення рейтингів до суверенного рівня", - повідомляється в документі.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку і акціонерів Приватбанку 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови. Обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінювався в межах 116,8-148 млрд грн.

Кабмін 19 грудня затвердив, що Мінфін у межах націоналізації Приватбанку викупить акції у повному обсязі за 1 грн.

Відповідно Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), який виступає тимчасовим адміністратором фінустанови, 21 грудня збільшив його статутний капітал на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн за рахунок викупу акцій додаткової емісії, які потім були продані державі за 1 грн.

Після цього Мінфін мав узяти участь в докапіталізації Приватбанку шляхом придбання акцій додаткової емісії акцій на суму, що не перевищує розмір мінімальної потреби в капіталі, розрахованої Нацбанком.

У зв'язку з цим уряд доручив Мінфіну здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

За даними міністра фінансів Олександра Данилюка капіталізація Приватбанку буде здійснена з використанням не лише гривневих ОВДП, але і індексних ОВДП, щоб покрити незбалансовану валютну позицію банку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 28 грудня зареєструвала випуск і проспект додаткової емісії акцій Приватбанку загальною номінальною вартістю 116 млрд 799,998 млн грн.

За даними НБУ 29 грудня портфель ОВДП збільшився на 43,925 млрд грн (на 7,98%) – до 594,439 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 550,513 млрд грн.

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