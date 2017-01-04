В Україні шестеро осіб померли від грипу, епідпороги були перевищені в більшості регіонів

Шестеро осіб померли від грипу в Україні протягом минулого тижня, з 25 грудня 2016 року до 1 січня 2017 року, повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я у вівторок.

"Минулого тижня зареєстровано 3 летальних випадки від грипу у Львівській та по одному в Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

Інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги в 21 області України та Києві. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях були зафіксовані показники більш низького епідемічного рівня. При цьому найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області, найменші - у Луганській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіли 369 тис 151 особа з них 57,8% - діти (до 17 років). Темп приросту хворих серед дорослих і дітей зменшився на 3% і 17,6% відповідно. "Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, фахівці пов'язують це з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах", - йдеться в повідомленні

Серед осіб, які звернулися по медичну допомогу, зменшилась потреба у госпіталізації на 5,9%. Найчастіше медичної допомоги в умовах стаціонару потребували діти до 4 років, наголошується в повідомленні.