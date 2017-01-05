Події

09:27 05.01.2017

До відома: про СКАСУВАННЯ анонсованої на 12.00 прес-конференції в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вся правда про справу Пашинського: нові подробиці і факти, які допоможуть об'єктивному слідству"

СКАСОВУЄТЬСЯ анонсована на четвер, 5 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" прес-конференція на тему "Вся правда про справу Пашинського: нові подробиці і факти, які допоможуть об'єктивному слідству" за участю дружини В'ячеслава Хімікуса (потерпілого в результаті стрілянини з пістолета народного депутата Сергія Пашинського) Ольги Хімікус і голови громадської організації "Віче України" Інни Богословської (вул. Рейтарська, 8/5-А).

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