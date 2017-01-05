Обвинувальний акт проти Єфремова спрямований у суд

Управління з розслідування вчинених злочинними організаціями злочинів Генеральної прокуратури України направило в середу до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремова, повідомляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook генпрокурор перерахував п'ять злочинів, інкримінованих О. Єфремову, зокрема, організація захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України), пособництві у захопленні будівлі управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також екс-голові фракції Партії регіонів інкримінується вчинення умисних дій для зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією (ч. 3 ст. 110 КК України), сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України).

Як повідомлялося, О. Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також підтримки самопроголошеної "ЛНР", йому інкримінувалося незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".