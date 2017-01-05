Події

09:47 05.01.2017

За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь

За минулу добу бойовики з забороненого мінськими домовленостями озброєння 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на всіх напрямках, випливає з повідомлення прес-центру штабу АТО в четвер вранці.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. Одного нашого військовослужбовця поранило", - випливає з повідомлення.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики неодноразово обстрілювали Водяне, Лебединське та Широкине. З гранатометів і стрілецької зброї - Гнутове, Широкине, Талаківку і Павлопіль. Широкине неодноразово окупанти обстрілювали з БМП.

На Луганському напрямку по Новозванівці і Богуславській стріляли з 120 мм мінометів, а по Новоолександрівці і Станиці Луганській - з гранатометів.

На Донецькому напрямку з 152 мм артилерії вогонь вівся по українських позиціях в районі Троїцького. З 120 і 82 мм мінометів противник вів вогонь по Троїцькому, а також по Зайцевому і Луганському. З гранатометів і стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Луганське, Авдіївку і Круту Балку.

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