Радіаційний фон біля 4-го блоку ЧАЕС знизився вдвічі після насування арки НБК

Радіаційний фон біля четвертого блоку Чорнобильської АЕС зменшився вдвічі після насування арки нового безпечного конфайменту (НБК), повідомила прес-служба ДСП ЧАЕС в середу з посиланням на заступника технічного директора об'єкта "Укриття" Сергія Кондратенка.

"Хоча до завершення будівництва НБК та введення систем у проектний режим залишається ще рік, насування арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкта "Укриття". Після установки НБК в проектне положення потужність дози навколо арки знизилася більш ніж удвічі- цитує його прес-служба.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2016 року завершилося насування НБК на четвертий енергоблок ЧАЕС.

Будівництво НБК розпочалося в 2012 році після масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з'єднані в 2015 році. Усередині арки НБК встановлено кран для демонтажу старого "Саркофага" та залишків четвертого енергоблоку. НБК має проектний термін експлуатації 100 років, Його будівництво обійшлося в EUR1,5 млрд.