Події

10:01 05.01.2017

На Закарпатті триває ліквідація наслідків сходження лавин

У середу через сильний снігопад і погіршення погодних умов на території Закарпатської області ускладнено рух автотранспорту на головних трасах, про це повідомляє Управління Державної служби надзвичайних ситуацій регіону.

"4 січня через погіршення погодних умов (інтенсивні опади у вигляді снігу) на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ - Чоп, Н13 Львів - Самбір - Ужгород, Н09 Мукачеве - Рогатин - Львів, Р21 Долина-Хуст", випливає з повідомлення на сайті відомства.

Також повідомляється, що станом на 8.00 четверга на перевалах Закарпатської області рух великовантажного транспорту залишається обмеженим. Транспорт, який рухається в зазначених напрямках, прямує до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів триває.

За минулу добу рятувальники вже відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. Робота з буксирування триває, для чого в ДСНС регіону залучено 15 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Електропостачання у всіх населених пунктах забезпечено.

За інформацією рятувальників, наслідок сходження лавини в Тячівському районі ліквідовано; а в Хустському районі силами державного пожежно-рятувального поста с. Колочава та 2 одиницями снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського райавтодору тривають.

За інформацією рятувальників, у результаті сходження лавини в Хустському районі були заблоковані 6 автомобілів, в яких перебували 11 осіб, які покинули автомобілі самостійно. Жертв і травмованих в результаті події немає. Наразі всі 11 чоловік тимчасово розміщені в Вільшанському будинку-інтернату для дітей-інвалідів.

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