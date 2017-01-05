Україна для збереження статусу транзитної країни має залучити європейську компанію до управління ГТС

Україна для збереження статусу транзитної країни має залучити європейську компанію до управління своєю газотранспортною системою (ГТС), вважає глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Кінцевою метою цього процесу (створення окремого оператора ГТС - ІФ) є залучення європейської компанії ... Щоб у них був свій інтерес. Ми фактично хочемо поділитися частиною свого бізнесу, щоб вони допомогли нам гарантувати, що після 2019 року транзит територією України залишиться", - сказав він ефірі "5 каналу" в середу ввечері.

За його словами, наразі свій інтерес до управління ГТС України виявили лише три компанії, що проводять відповідні переговори.

А. Коболєв нагадав, що в разі реалізації "Газпромом" проектів будівництва двох ниток "Турецького потоку" і "Північного потоку-2" Росія зможе відмовитися від транзиту газу через ГТС України.

"На моє глибоке переконання, без залучення європейської компанії в український транзит, зберегти його з території України буде дуже важко, оскільки з іншого боку є дуже потужний опонент, який фактично робить європейцям дуже цікаву пропозицію, кажучи: давайте ми за свої гроші побудуємо вам ще одну трубу", - сказав він.

Водночас голова "Нафтогазу" зазначив, що відмова від транзиту російського газу через ГТС України надалі через відсутність додаткової конкуренції призведе до збільшення вартості транзиту для Європи.

"Другий крок буде важким для європейців. Якщо таке станеться і українська ГТС перестане бути транзитною, то потім цей газ (що йде обхідними потоками - ІФ) з дешевого перетвориться на дорогий. За все треба колись-то платити, але не всі це розуміють, на жаль", - пояснив А. Коболєв.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України у листопаді 2016 р. вирішив створити ПАТ "Магістральні газопроводи України" в рамках поділу НАК "Нафтогаз України" за напрямами діяльності. За рішенням уряду, майно, використовуване ПАТ "Укртрансгаз" для транспортування газу, має бути передано "МаГУ" протягом 30 днів з моменту вступу в силу остаточного рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці між "Нафтогазом України" і російським "Газпромом".

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни. Пропускна здатність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м,на виході – 178,5 млрд куб. м, зокрема до країн Європи 142,5 млрд куб. м, Молдови - 3,5 млрд куб. м.