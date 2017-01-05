"Нафтогаз України" за підсумками 2016 р. заплатить до держбюджету 60 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" за підсумками діяльності в 2016 р. заплатить до державного бюджету країни близько 60 млрд грн податків, повідомив глава компанії Андрій Коболєв.

"Наш стратегічний план в тому, щоб "Нафтогаз" більше ніколи не отримував підтримки з бюджету, а навпаки платив до бюджету ті суми податків, які має сплачувати велика нафтогазова компанія. В цьому році – це, приміром, 60 млрд грн", - сказав він в ефірі "5 каналу" в середу ввечері.

За його словами, "Нафтогаз" і після відділення газотранспортного бізнесу в окрему структуру планує бути прибутковою компанією, не отримуючи дотації з держбюджету, як це було в останні роки.

"За рахунок того, що всі ціни з квітня 2017 року мають бути нерегульованими, тобто "Нафтогаз" працюватиме в повністю відкритому ринку, ми очікуємо, що зможемо заробляти прибуток, який, можливо, не буде таким великим, як прибуток від транзиту газу, але все одно він (НАК - ІФ) буде прибутковим бізнесом", - додав А. Коболєв.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" в січні-вересні 2016 р. збільшив чистий прибуток у 109 разів (на 25 млрд 287,114 млн грн) – до 25 млрд 520,784 млн грн.

У фінансовий результат за дев'ять місяців 2015 р. включено 8 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з їхньою окремою фінансовою звітністю. Починаючи з 2016 р. "Нафтогаз" відображає такі доходи лише у річній фінансовій звітності. Таким чином, якщо брати НАК як окрему юридичну особу, за дев'ять місяців минулого року компанія отримала чистий збиток у розмірі 7,8 млрд грн проти 25,5 млрд грн чистого прибутку за січень-вересень цього року.

Чистий прибуток компанії сформовано за рахунок прибутку від транзиту газу (19,8 млрд грн, 78% від загального прибутку), оптової торгівлі газом (4,7 млрд грн, 18%) та інших доходів (близько 1 млрд грн, 4%).

За підсумками звітного періоду чистий прибуток НАК від реалізації продукції зріс на 28,9% (на 21 млрд 445,056 млн) – до 95 млрд 574,303 млн, валовий прибуток – в 2,5 рази (на 20 млрд 15,545 млн грн), до 33 млрд 694,924 млн грн.

Затверджений Кабінетом Міністрів фінансовий план "Нафтогазу" на 2016 р. передбачає зростання чистого доходу компанії до 2016 р. на 35,6% – до 152,95 млрд грн, валовий прибуток у 3,3 рази – до 41,23 млрд грн і EBITDA в 5,3 рази – до 36,82 млрд грн.

Передбачається, що "Нафтогаз" завершив 2016 р. з чистим прибутком 21,13 млрд грн після чистого збитку 25,1 млрд грн у минулому році.