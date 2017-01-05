Україна прийняла першу партію азербайджанської нафти для переробки на Кременчуцькому НПЗ

В Україну наприкінці грудня надійшла перша партія нафти марки Azeri Light обсягом 80 тис. тонн, яка буде перероблена на потужностях Кременчуцького НПЗ (ПАТ "Укртатнафта"), повідомила прес-служба підприємства.

"Загалом заплановано, що загальний обсяг таких поставок на ПАТ "Укртатнафта" в 2017 році досягне 1,3 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", перша партія Azeri Light була прийнята перевалкою в Одесі, транспортування сировини на НПЗ здійснюється залізницею. Після заміщення нафти марки Urals на Azeri Light у нафтопроводі "Одеса-Кременчук" сировину постачатимуть на завод за допомогою трубопроводу "Укртранснафти".

Постачальником нафти є азербайджанська державна компанія Socar.

"З жовтня минулого року Socar вже здійснює поставки іранського газового конденсату на "Укртатнафту". У 2016 році завдяки реалізації спільного проекту диверсифікації поставок енергоресурсів "Укртатнафта" вже збільшила переробку на 11%, а в попередніх планах компанії – збільшити переробку більше, ніж на 41%", - зазначають у прес-службі.

За даними Кременчуцького НПЗ, завдяки постачанням на підприємство низькосірчистої сировини і застосування нових технологій, "Укртатнафта" планує повністю перейти на виробництво якості палива Євро-5.

Як повідомлялося, проектна потужність Кременчуцького НПЗ з переробки сировини – 18,62 млн тонн на рік.

НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще 28% контролюють структури групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.