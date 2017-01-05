Влада Києва має намір з'єднати пішохідним мостом Арку Дружби народів із Володимирською гіркою

Влада Києва має намір побудувати пішохідний міст, який з'єднає Арку Дружби народів у Хрещатому парку з Володимирською гіркою, повідомив народний депутат (фракція "Блок Петра Порошенка") – радник мера столиці Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook.

"Вже відбулася низка зустрічей з потенційними інвесторами щодо розвитку канатної дороги, що зєднуватиме Лівий і Правий берег Києва, а центральним вузлом проекту буде Гідропарк, Труханів острів", – також повідомив він.

За словами Д. Белоцерківця, зазначені проекти будуть спрямовані на розвиток туристичного потенціалу Києва, оскільки в перспективі дозволять об'єднати і зробити більш доступними пішохідні маршрути як для жителів міста, так і для туристів.