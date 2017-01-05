Події

12:34 05.01.2017

Майже сотні стародруків недорахувалися за підсумками перевірки у Львівській галереї мистецтв

Генеральний директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк заявив за підсумками перевірки лише кириличних стародруків про зникнення з галереї 95-ти стародруків, повідомляє в четвер місцеве інтернет-видання "zaxid.net".

"Очевидно, що розкрадалося все це десятиліттями. Ми поки ще не перевіряли стародруки німецькою, польською та іншими мовами. Вони ще більше ымпортопривабливы", - зазначив Т. Возняк.

За даними видання, керівництво галереї вже зробило подання до Служби безпеки України і Нацполіції. "Ми хочемо все зробити максимально публічним, щоб справу було неможливо зам'яти", - зазначив Т. Возняк і додав, що тепер зрозумів, чому його призначення викликало такий шалений опір.

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