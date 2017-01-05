Завдяки впровадженню ProZorro в Харківській області заощаджено понад 250 млн грн - перший заступник голови обладміністрації

Економія коштів у результаті проведення електронних закупівель товарів за системою ProZorro в Харківській області в 2016 році становила 257,3 млн грн, повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Марк Беккер.

"З початку впровадження пілотного проекту по Харківській області через систему ProZorro було оголошено 17111 закупівель на загальну суму 12,573 млрд грн. За результатами проведених закупівель підтверджена економія коштів становить 257,3 млн грн, або майже 5%", - наводить слова М.Беккера прес-служба Харківської обладміністрації.

За його словами, в середньому на одні торги було подано 2,7 пропозиції. Найбільшої економії досягнуто під час проведення закупівель у сфері будівельних робіт і будівельних матеріалів - 65,3 млн грн. У сфері готельних і ресторанних послуг економія становила майже 25 млн грн, у сфері транспортного обладнання - понад 23 млн грн, нафтопродуктів і палива - близько 14 млн грн.