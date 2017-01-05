Події

15:20 05.01.2017

Поліція проводить перевірку за заявою про зникнення сотні стародруків з львівської галереї

З Музею мистецтва давньої української книги у Львові зникли 95 старовинних книг і два рукописи, повідомив на прес-конференції генеральний директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

"Після фронтальної звірки та інвентаризації фондів, де зберігаються давні книги кириличним алфавітом, було виявлено відсутність 95 книг із 586, а також двох з 58 старовинних рукописів", – розповів Т. Возняк.

За його словами, акт комісії, що проводила звірку, він отримав увечері 3 січня. На наступний день був підписаний наказ про переведення музею на роботу в режимі фондів, а всі причетні співробітники відсторонені від виконання обов'язків.

"Вчора я повідомив про зникнення до правоохоронних органів", – сказав Т. Возняк.

За його словами, йдеться про книжки 16-18 століть, надруковані у Львові та інших містах. Він не зміг оцінити вартість зниклих експонатів.

Також генеральний директор галереї повідомив, що замість звичайної охорони в будівлі розміщено пост поліції охорони.

За словами головного зберігача Львівської галереї Ігоря Хомина, під час проведення останньої звірки були виявлені факти, що свідчать про те, що старовинні книги могли зникати протягом багатьох років.

Начальник відділу комунікації головного управління Нацполиции у Львівській області Світлана Добровольська повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що за заявою Т. Возняка проводиться перевірка Галицьким відділом Нацполіції у Львові.

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