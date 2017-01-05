Події

15:20 05.01.2017

У Харківській області очікується погіршення погодних умов – ОДА

У зв'язку з очікуваним у найближчі дні погіршенням погодних умов на території Харківської області комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер затверджено порядок взаємодії підрозділів облдержадміністрації, Служби автодоріг, облавтодору, ГУ Нацполіції і ГУ ДСНС в області, повідомляє прес-служба ОДА.

За інформацією начальника Харківського регіонального гідрометцентру Валентини Андрієнко, вдень 6 січня та вночі 7-го на території області очікується сильний сніг, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер північно-східний, 15-20 м/с. Температура коливатиметься від 7-12 градусів морозу 6 січня до -4... + 1 градусів вдень 7-го. До 9 січня температура знову знизиться до 5-10 градусів морозу.

"Для того, щоб такі умови не викликали перебоїв у русі транспорту, у службі автомобільних доріг Харківської області для обробки дорожнього покриття заготовили 77,7 тис. т піску (100% плану), 11,2 тис. т солі (100% плану) До роботи готові 314 одиниць техніки, а також створено 10-денний резервний запас ПММ: 10 тонн бензину і 31,45 тонн дизпалива", - повідомляє прес-служба ХОДА.

Крім того, на випадок непередбачених ситуацій служба автомобільних доріг області уклала 117 договорів на залучення додаткової техніки з підприємствами районів. Підготовлені також 18 майданчиків для тимчасової стоянки транспортних засобів, виробничі бази (5 стаціонарних і 43 тимчасових майданчиків), тупики, запаси зимового спецодягу та взуття. До роботи в період несприятливих погодних умов готові 56 пунктів обігріву.

За інформацією "Харківобленерго", на випадок надзвичайних ситуацій на електромережах області підприємством сформовано аварійний запас опор (300 шт), кабельно-провідникової продукції (24 км) і силових трансформаторів (20 шт).

"35 аварійних бригад "Харківобленерго" (175 осіб) працюють в цілодобовому режимі. Також цілодобово працюють диспетчерські. Резервні бригади переведені на посилений режим роботи. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених погодними умовами, додатково будуть задіяні сили і засоби компанії: 1123 працівники і 470 одиниць техніки", - цитує прес-служба начальника управління паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА Олексія Білоцького.

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