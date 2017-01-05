Події

15:21 05.01.2017

Рятувальники і автодорівці забезпечують проїзд через карпатські перевали – ДСНС

Станом на 12.00 четверга на території Закарпатської області проїзд автодорогами державного значення та перевалами, що проходять через них, забезпечений в нормальному режимі, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Водіям вантажного транспорту, які не можуть самостійно подолати слизьку дорогу, рятувальники ДСНС надають допомогу в буксируванні. Загалом з початку сильних снігопадів вже відбуксировано 89 транспортних засобів", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ДСНС України в четвер вдень.

Відключень від електропостачання в області не зафіксовано.

Водночас, підрозділи ДСНС та облавтодору продовжують ліквідовувати наслідки сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами Вільшани Хустського району та Мерешор Міжгірського району. Станом на 12.00 зі снігу вивільнені чотири автомобіля.

Крім того, 5 січня о 10.35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі державного значення Мукачеве – Рогатин, поблизу с. Ділове Рахівського району, зійшла лавина (розмір 12х3х1м). Рух транспортних засобів здійснювався в реверсному режимі і регулювалося працівниками поліції. Об 11.00 дорожнє покриття від снігу було розчищено, рух транспортних засобів повністю відновлено. Жертв і травмованих унаслідок сходження сніжної лавини немає.

Станом на 5 січня на території Львівської області рятувальники витягли зі снігових заметів 8 великовантажних автомобілів, а також встановили і обладнали стаціонарний пункт обігріву та створили два пересувні пункти обігріву.

На території Івано-Франківської області в напрямку Закарпатської області (Вишківський і Яблуницький перевали) забезпечено проїзд транспортних засобів. За інформацією Укравтодору, руху автошляхом нічого не перешкоджає.

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