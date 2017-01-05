В ЄК наразі немає новин про тристоронні переговори щодо газу ЄС-Росія-Україна

У Єврокомісії немає нової інформації щодо проведення тристоронніх переговорів щодо газу між ЄС, Росією та Україною, заявив офіційний представник ЄК Якуб Адамович.

"Порівняно з тим, що відбулося в грудні (тур тристоронніх переговорів - ІФ), новин немає", - сказав прес-секретар в четвер на брифінгу в Брюсселі.

Журналісти намагалися отримати від нього коментар до інтерв'ю постпреда Росії Володимира Чижова "Інтерфаксу", в якому той висловив занепокоєння щодо стану транзиту російського газу для Європи зважаючи низьких запасів у підземних сховищах в Україні.

"Газ постачається, наразі нічого повідомити", - відповів Я. Адамович на питання, чи є загроза для поставок в Європу.

Він також ухилився від коментарів до цифр, які наводив В. Чижов щодо запасів газу, зазначивши, що це загальновідомі цифри, і не Єврокомісії їх коментувати.

На повторне запитання, чи досить для підтримки транзиту газу 14 млрд куб. м в підземних сховищах України, він наголосив, що роль Єврокомісії в тому, щоб найкращим чином організувати тристоронні переговори для учасників процесу постачань газу.

"І це все, що я сьогодні скажу з цього приводу", - сказав представник Єврокомісії.