В Одеській області з 6 січня обмежать рух вантажних автомобілів через складні погодні умови

Рух вантажних, великовантажних і великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування на всій території Одеської області буде обмежено з 8:00 6 січня 2017 року.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації в четвер, таких заходів вжито у зв'язку з очікуваними складними погодними умовами.

Крім того, обладміністрація звернулася до жителів Одеси та Одеської області з проханням обмежити пересування і не виїжджати цими днями на автотранспорті без особливої необхідності, а також не залишати автомобілів на трамвайних полотнах і на дорозі.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, з 6 по 8 січня в Одеській області очікується дуже сильний сніг, сильна заметіль, північний вітер 15-20 м/с з поривами вдень до 19-24 м/с. Температура повітря опуститься до -15–18 градусів за Цельсієм.