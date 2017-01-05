Події

15:36 05.01.2017

В Одеській області з 6 січня обмежать рух вантажних автомобілів через складні погодні умови

Рух вантажних, великовантажних і великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування на всій території Одеської області буде обмежено з 8:00 6 січня 2017 року.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації в четвер, таких заходів вжито у зв'язку з очікуваними складними погодними умовами.

Крім того, обладміністрація звернулася до жителів Одеси та Одеської області з проханням обмежити пересування і не виїжджати цими днями на автотранспорті без особливої необхідності, а також не залишати автомобілів на трамвайних полотнах і на дорозі.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, з 6 по 8 січня в Одеській області очікується дуже сильний сніг, сильна заметіль, північний вітер 15-20 м/с з поривами вдень до 19-24 м/с. Температура повітря опуститься до -15–18 градусів за Цельсієм.

ВАЖЛИВЕ

Мінфін 30 грудня випустив ОВДП на суму понад 70 млрд грн для Приватбанку та ФГВФО

Майже сотні стародруків недорахувалися за підсумками перевірки у Львівській галереї мистецтв

Кримінальне провадження щодо Віейбі Банку та його власника Бахматюка закрито

"Нафтогаз України" за підсумками 2016 р. заплатить до держбюджету 60 млрд грн

Україна для збереження статусу транзитної країни має залучити європейську компанію до управління ГТС

ОСТАННЄ

Київський бронетанковий завод у 2016 році передав ЗСУ та Нацгвардії понад півсотню нових БТР-3

Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на арешт Єфремова 17 січня

В ЄК наразі немає новин про тристоронні переговори щодо газу ЄС-Росія-Україна

Рятувальники і автодорівці забезпечують проїзд через карпатські перевали – ДСНС

У Харківській області очікується погіршення погодних умов – ОДА

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автобазар Севастополь
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА