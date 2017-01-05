Київський бронетанковий завод у 2016 році передав ЗСУ та Нацгвардії понад півсотню нових БТР-3

ДП "Київський бронетанковий завод", що входить до складу держкорпорації "Укроборонпром", виробив у 2016 році для Збройних сил України більше ніж півсотню нових БТР-3.

"Ці нові броньовані машини, оснащені бойовими модулями з потужним гарматним та керованим ракетним озброєнням, посилили ряди Збройних сил України та Національної гвардії", - повідомляє прес-служба "Укроборонпрому" в четвер.

Окрім цього, йдеться в інформації, силами заводу протягом 2016 р. було відремонтовано близько 140 одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння. Більшість – силами ремонтних бригад, які відновлювали військову техніку безпосередньо в польових умовах зони АТО.

В "Укроборонпромі" нагадали, що Київський бронетанковий завод цього року завершив монтаж нового цеху з виробництва корпусів для БТР-3. Для цього підприємство організувало сучасне складально-зварювальне виробництво.

"Завдяки налагодженню нового етапу виробництва завод отримав можливість принципово, в рази, наростити виробництво, скоротити витрати та закласти новий технологічний потенціал підприємства. Це є ще одним важливим кроком в розвитку українського виробництва бронетанкової техніки", - йдеться в повідомленні.