Події

16:58 05.01.2017

Двоє білорусів попалося на спробі збути фальшиві євро в Коломиї - прокуратура

Двох громадян Білорусі викрито в спробі збути фальшиві євро в пунктах обміну валют у м. Коломия (Івано-Франківська обл.), їх узято під варту.

Як повідомляє в четвер прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, встановлено, що 16 грудня 2016 року двоє білорусів намагалися збути в пунктах обміну валют Коломиї підроблені банкноти номіналом у EUR500, які вони заздалегідь незаконно придбали і зберігали з метою збуту.

Під час останньої спроби збуту фальшивих купюр виник конфлікт між правопорушниками та працівниками пункту обміну валют, які й викликали правоохоронців.

За клопотанням Коломийської місцевої прокуратури суд обрав іноземцям запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 199 (придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб) КК України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

Рішення місцевого суду про обрання запобіжного заходу підтримав також апеляційний суд попри оскарження підозрюваних.

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