Події

18:01 05.01.2017

Конгрес українців Канади та громадські організації передали 11 тонн гумдопомоги для Донбасу

Конгрес українців Канади спільно з канадською компанією Сaravan Logіstics, а також канадськими громадськими організаціями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic та Лігою українців Канади зібрали і відправили в Україну 11 тонн гуманітарної допомоги 4 січня 2017 року.

Як повідомляє в четвер прес-служба МЗС України, цей вантаж складається з медичного обладнання та засобів пожежогасіння і буде переданий до лікарень і пожежних станцій на сході України, зокрема до Маріуполя. Це вже четверта відправка гуманітарної допомоги зазначеними меценатами до України.

"Зібране в січні 2017 р. українською громадою Канади обладнання дасть змогу покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим унаслідок російської агресії проти нашої держави, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами", - зазначили в прес-службі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українська сторона високо цінує зусилля уряду Канади, а також української діаспори в цій країні у сфері надання гуманітарної допомоги Україні.

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