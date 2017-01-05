Події

18:19 05.01.2017

Нацрада з телерадіомовлення видала бланк ліцензії телеканалу "1+1"

Національна рада з телебачення і радіомовлення видала телеканалу "1+1" бланк ліцензії на аналогове мовлення й очікує від телеканалу документів про його кінцевих бенефіціарів.

"Бланк підписано, і керівництво телеканалу може його забрати вже зараз. Ми також очікуємо від телеканалу документального підтвердження, що його кінцеві бенефіціари не змінилися", - повідомив голова Нацради Юрій Артеменко під час брифінгу в четвер.

За словами заступника голови Нацради Уляни Фещук, бланк ліцензії видано раніше за термін для того, щоб зняти напруження в суспільстві та журналістському колективі.

"Цього разу відбулося маніпулювання громадською думкою, маніпулювання думкою журналістського колективу", - зазначила вона, додавши, що з 29 грудня Нацрада перебувала під тиском телеканалу "1+1".

У свою чергу керівник юридичного департаменту медіагрупи "1+1 Медіа" Тетяна Смирнова зазначила, що відповіді на всі запити Нацради телеканал надсилав вчасно.

Пізніше в четвер генеральний директор "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко написав на своїй сторінці у Facebook про те, що ця ситуація продемонструвала "систему подвійних стандартів і вибірковий підхід конкретно до "Плюсів" та "спробу політичного тиску на канал із боку владних органів".

"У зв'язку з цим хотілося б нагадати, що медійний бізнес, по-перше, ніяк не пов'язаний з історією ПриватБанку, особа власника не може бути підставою для переслідувань, навіть якщо комусь не подобається прізвище Коломойський", - продовжив О.Ткаченко.

Він також висловив вдячність усім за підтримку й окремо відзначив колектив "1+1": "Ви - найкращі. І ми надалі "будемо вражати".

Раніше генеральний директор "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко в коментарі "ТСН" розповів, що він 4 січня втретє приніс до Нацради документи щодо бенефіціара каналу, проте в там повідомили, що принесені документи їх не влаштовують.

Як повідомлялося, 28 грудня канал "1+1" оприлюднив на своєму веб-сайті звернення його керівництва і працівників до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра, в якому заявив, що адміністрація глави держави намагається вплинути на Нацраду з телерадіомовлення для скасування рішення щодо продовження ліцензії "1+1".

У свою чергу Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що ліцензію для телеканалу "1+1" на аналогове мовлення переоформлено і продовжено на сім років 15 грудня, і попросила телеканал надати документальне підтвердження незмінності кінцевих бенефіціарів каналу після націоналізації ПриватБанку.

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