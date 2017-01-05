НАБУ завершило досудове розслідування щодо розкрадання коштів у "Центрі забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершили розслідування в кримінальному провадженні про розкрадання коштів посадовими особами філії ПАТ "Укрзалізниця" - "Центр забезпечення виробництва" (раніше - "Укрзалізничпостач").

"Зібрані детективами докази антикорупційні прокурори визнали достатніми для складання та направлення до суду обвинувального акта", - написав заступник Генерального прокурора України - керівник САП Назар Холодницький на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Він уточнив, що після завершення виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування) обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомлялося, НАБУ в середині липня 2016 року повідомила про виявлення цього розкрадання коштів. "Службові особи спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (за ціни договору постачання близько 55 млн грн), забезпечували оплату, легалізували отримані кошти", - йшлося в релізі.

Тоді детективи НАБУ затримали трьох людей: заступника директора ДП - голову комітету з конкурсних торгів і начальника профільного відділу ДП - члена комітету з конкурсних торгів, а також куратора учасників торгів.

Н.Холодницький зазначив, що вже після реорганізації "Укрзалізниці" в 2016 році ті самі особи продовжували діяти за цією схемою, поставивши собі за мету заволодіти держкоштами на суму вже понад 43 млн грн, проте цьому перешкодив Антимонопольний комітет, що анулював результати закупівель за скаргою добросовісного учасника торгів.

"Утім, це не виключає відповідальності посадових осіб "Укрзалізниці" та комерційних підприємств за здійснення закінченого замаху на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем", - зазначив керівник САП.