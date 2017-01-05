Бойовики 14 разів обстріляли сили АТО, зокрема зі 120- та 152-мм артилерії, поранено бійця ЗСУ

Бойовики здійснили 14 обстрілів українських позицій на всіх напрямках у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, зокрема зі 152-мм артилерії, внаслідок чого поранення дістав військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як повідомляє прес-центр у четвер увечері в сторінці у Facebook, зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем на луганському напрямку бойовики обстріляли Новозванівку. З гранатометів били по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На маріупольському напрямку - з гранатометів і стрілецької зброї - по Павлополю, Мар’їнці, Водяному та Новотроїцькому.

"На донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Луганському та Авдіївці", - йдеться у зведенні прес-центру.