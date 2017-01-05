Події

19:55 05.01.2017

Українці не постраждали внаслідок вибуху в турецькому Ізмірі - МЗС

Консульська служба Міністерства закордонних справ України, посилаючись на дані Генконсульства України в Туреччині, інформує, що українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху в Ізмірі.

"Вибух в Ізмірі: Генконсульство України повідомляє, що українців серед потерпілих немає", - йдеться в повідомленні консульської служби МЗС у мікроблозі в Twitter.

Як повідомляли західні ЗМІ, начинений вибухівкою автомобіль був підірваний у четвер біля будівлі суду в Ізмірі на заході Туреччини, поранень дістали, за попередніми даними, десять осіб, одна з них у критичному стані.

Поліція під час перестрілки знищила двох із трьох терористів, які влаштували теракт. Третьому вдалося втекти.

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