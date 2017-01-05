Події

20:16 05.01.2017

Єгипет розпочав антидемпінгове розслідування щодо арматури з Китаю, Туреччини та України

Міністерство торгівлі і промисловості Єгипту розпочало антидемпінгове розслідування щодо сталевої арматури для будівництва походженням із Китаю, Туреччини та України, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в четвер.

При цьому уточнюється, що єгипетська сторона офіційно повідомила Україні про початок розслідування 3 січня поточного року, а оголошення про розслідування опубліковано 22 грудня 2016 року в офіційному урядовому віснику Єгипту.

Під об'єкт розслідування потрапляє сталева арматура за кодами 7213, 7214, 7227, 7228.

При цьому зазначається, що до Єгипту постачають арматуру українські компанії "ArcelorMittal Кривий Ріг" та група "Метінвест".

Зацікавленим українським виробникам та експортерам надається можливість протягом 30 днів із дати оголошення про розслідування (22 грудня 2016 року) реєструватися в розслідуванні, а також направити до компетентного органу заповнені запитальники та іншу супутню інформацію.

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