Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай у кібершпіонажі

Китай здійснює кібершпіонаж проти США та інших іноземних цілей, заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер.

"Вони продовжують кібершпіонаж, хоча було деяке скорочення їх кіберактивності", - сказав він, відповідаючи у четвер в Конгресі на запитання конгресмена від Аляски Дена Саллівана про те, чому не було серйозної реакції з боку США, коли стало відомо, що китайці викрали 22 мільйони файлів із чутливою інформацією, зокрема ті, які належали американській розвідці.

Задаючи своє запитання, конгресмен згадав про досягнуту в 2015 році домовленість між США та КНР у кіберсфері, яка передбачала припинення таких атак.

Однак, за словами Дж.Клеппера, в угоді йшлося про припинення такого роду діяльності заради комерційної вигоди. А щодо інциденту з викраденням даних розвідки, то, зазначив він, "це було шпигунство". "Ми, як і інші країни, здійснюємо те саме шпигунство. І якщо ми почнемо карати одне одного за акти такого шпигунства, то це зовсім інше політичне питання", - сказав директор Нацрозвідки США.

У поширеній у четвер спільній доповіді спецслужб США про кіберзагрозу йдеться, що "Пекін продовжує здійснювати кібершпіонаж проти уряду США, наших союзників і американських компаній після того, як у вересні 2015 року було досягнуто домовленостей у кіберсфері між КНР і США".

"Приватні експерти з безпеки продовжують помічати кіберактивність з боку Китаю, хоча її рівень скоротився і немає підтверджень, що вкрадені дані було використано для комерційної вигоди", - стверджують автори доповіді.

Як наголошується в документі, "Пекін також вибірково використовував кібератаки проти іноземних цілей, які, можливо, на його думку, погрожували внутрішній стабільності Китаю та легітимності його режиму".

"Китай продовжує інтегрувати та оптимізувати свої методи і можливості у кіберсфері в єдиний елемент, який дедалі складніше розпізнати і якому буде складніше протидіяти", - йдеться в доповіді.

Між тим, говорячи про ймовірну російську хакерську атаки під час виборчої кампанії в США, Дж.Клаппер знову заявив, що розцінює ці зусилля як спробу підірвати демократію США і вплинути на вибори.