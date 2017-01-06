Бойовики 32 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали Новозванівку з мінометів калібру 120 мм та гранатометів, Талаківку і Станицю Луганську – з гранатометів, по Новотроїцьку вів вогонь снайпер.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Мар'їнку, з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Мар'їнку, Красногорівку, Водяне і Новотроїцьке, з озброєння БМП – Старогнатівку.

На донецькому напрямку члени незаконних збройних формувань обстрілювали околиці Троїцького зі ствольної артилерії калібру 152 мм, Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів і стрілецької зброї – Луганське і Авдіївку.

Крім того, один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення.