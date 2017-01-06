Події

10:05 06.01.2017

Бойовики 32 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції, повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики обстрілювали Новозванівку з мінометів калібру 120 мм та гранатометів, Талаківку і Станицю Луганську – з гранатометів, по Новотроїцьку вів вогонь снайпер.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з мінометів Мар'їнку, з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Мар'їнку, Красногорівку, Водяне і Новотроїцьке, з озброєння БМП – Старогнатівку.

На донецькому напрямку члени незаконних збройних формувань обстрілювали околиці Троїцького зі ствольної артилерії калібру 152 мм, Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів і стрілецької зброї – Луганське і Авдіївку.

Крім того, один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранення.

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України в 2016 р. зросли до $15,54 млрд

Нацрада з телерадіомовлення видала бланк ліцензії телеканалу "1+1"

Мінфін 30 грудня випустив ОВДП на суму понад 70 млрд грн для Приватбанку та ФГВФО

Майже сотні стародруків недорахувалися за підсумками перевірки у Львівській галереї мистецтв

Кримінальне провадження щодо Віейбі Банку та його власника Бахматюка закрито

ОСТАННЄ

У горах України 6 січня очікується сходження лавин

У Деснянському районі Києва реконструюють транспортну розв'язку

Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай у кібершпіонажі

Єгипет розпочав антидемпінгове розслідування щодо арматури з Китаю, Туреччини та України

Українці не постраждали внаслідок вибуху в турецькому Ізмірі - МЗС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
бесплатный гороскоп
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА