У горах України 6 січня очікується сходження лавин

Український гідрометцентр попереджає про високий рівень лавинної небезпеки в горах на території Львівської області та високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей в п'ятницю, 6 січня.

"6 січня у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області та у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру на сайті ДСНС.

6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети (в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській місцями дуже сильний сніг). У східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях місцями 25 м/с. На дорогах ожеледиця.