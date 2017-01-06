Події

10:11 06.01.2017

У горах України 6 січня очікується сходження лавин

Український гідрометцентр попереджає про високий рівень лавинної небезпеки в горах на території Львівської області та високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей в п'ятницю, 6 січня.

"6 січня у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області та у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру на сайті ДСНС.

6 січня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети (в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській місцями дуже сильний сніг). У східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях місцями 25 м/с. На дорогах ожеледиця.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 32 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Міжнародні резерви України в 2016 р. зросли до $15,54 млрд

Нацрада з телерадіомовлення видала бланк ліцензії телеканалу "1+1"

Мінфін 30 грудня випустив ОВДП на суму понад 70 млрд грн для Приватбанку та ФГВФО

Майже сотні стародруків недорахувалися за підсумками перевірки у Львівській галереї мистецтв

ОСТАННЄ

У Деснянському районі Києва реконструюють транспортну розв'язку

Директор Нацрозвідки США звинуватив Китай у кібершпіонажі

Єгипет розпочав антидемпінгове розслідування щодо арматури з Китаю, Туреччини та України

Українці не постраждали внаслідок вибуху в турецькому Ізмірі - МЗС

Бойовики 14 разів обстріляли сили АТО, зокрема зі 120- та 152-мм артилерії, поранено бійця ЗСУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
любовный гороскоп на завтра
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА