Події

10:24 06.01.2017

Санкції проти Росії обійшлися ЄС у 2015 р. в EUR17,6 млрд - західні ЗМІ

Введення Євросоюзом санкцій щодо Росії і наступні російські контрсанкції спричинили збитки в економіці ЄС на суму EUR17,6 млрд у 2015 році, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на дані Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), наведені австрійським виданням Der Standard.

Згідно з результатами досліджень, санкції призвели до скорочення 400 тис. робочих місць по всьому ЄС.

Водночас дані дослідження свідчать про те, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно ослабла. Загалом лише 44% від зниження торгових показників можна пов'язати безпосередньо з санкціями. Без введення обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту в РФ становили б EUR22 млрд.

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