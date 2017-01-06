У Харківській області автомобіль впав у кювет, загинули 6 осіб, зокрема двоє дітей

Шестеро людей загинули внаслідок ДТП біля с.Чкаловське Чугуївського району Харківської області, повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася напередодні близько 21.17 на 22 км автодороги Харків – Мілове.

За інформацією ДСНС, водій легкового автомобіля Volvо-570 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де машина перекинулася. В результаті ДТП загинули 6 осіб (зокрема дві дитини, 2009 р.), одну людину у важкому стані госпіталізовано в центральну районну лікарню.