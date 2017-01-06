Події

11:09 06.01.2017

У Харківській області автомобіль впав у кювет, загинули 6 осіб, зокрема двоє дітей

Шестеро людей загинули внаслідок ДТП біля с.Чкаловське Чугуївського району Харківської області, повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася напередодні близько 21.17 на 22 км автодороги Харків – Мілове.

За інформацією ДСНС, водій легкового автомобіля Volvо-570 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де машина перекинулася. В результаті ДТП загинули 6 осіб (зокрема дві дитини, 2009 р.), одну людину у важкому стані госпіталізовано в центральну районну лікарню.

ВАЖЛИВЕ

Жодного факту замаху на Януковича не виявлено

У двох областях України зафіксовано пташиний грип

Бойовики 32 рази за добу обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Міжнародні резерви України в 2016 р. зросли до $15,54 млрд

Нацрада з телерадіомовлення видала бланк ліцензії телеканалу "1+1"

ОСТАННЄ

ФГВФО 2016 р. виручив від продажу майна банків-банкрутів близько 3 млрд грн

Сім посадових осіб отримають дисциплінарні стягнення через погану організацію урочистостей в аеропорту Маріуполя

Україна з посиленням морозів збільшить відбір газу із ПСГ до 100 млн куб. м на добу

Двоє людей постраждали внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції

Санкції проти Росії обійшлися ЄС у 2015 р. в EUR17,6 млрд - західні ЗМІ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп на неделю телец
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в алчевске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА