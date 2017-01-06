Сім посадових осіб отримають дисциплінарні стягнення через погану організацію урочистостей в аеропорту Маріуполя

Військова служба правопорядку у Збройних силах України завершила службове розслідування факту неналежної організації перевезення і розташування у Маріупольському аеропорту військовослужбовців ЗСУ - учасників урочистостей в Маріуполі (Донецька обл.) 31 грудня 2016 року – сім посадових осіб буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

"За результатами службового розслідування, сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, дістануть дисциплінарні стягнення", - йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Цю інформацію підтвердив і глава Міноборони Степан Полторак. "Ознайомився з результатами проведеного службового розслідування за фактом неналежної організації перевезення і розміщення військовослужбовців - учасників урочистостей в Маріуполі 31 грудня 2016 року. Сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення", - написав він на сторінці в «Фейсбуці».

Раніше С.Полторак повідомляв: "Обурений діями керівництва штабу АТО, командування ОТУ "Маріуполь" і 54 бригади, які не забезпечили належної доставки та розміщення військовослужбовців, викликаних із підрозділів для нагородження. Дав вказівку прискорити перебіг службового розслідування. До 5 січня ВСП маю доповісти про посадових осіб, винних в ситуації і визначити ступінь їх відповідальності. Всіх винних посадових осіб притягнуть до дисциплінарної відповідальності".

Як повідомляли ЗМІ, йдеться про ситуацію, коли в новорічну ніч після нагородження в Маріуполі бійці АТО змушені були зустрічати Новий рік на Маріупольському аеродромі.

Як відомо, 31 грудня президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами відвідував командний пункт у районі Широкиного (Маріупольський напрямок зони АТО), щоб привітати військовослужбовців з Новим роком.