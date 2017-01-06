ФГВФО 2016 р. виручив від продажу майна банків-банкрутів близько 3 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в 2016 році попередньо виручив від продажу майна неплатоспроможних банків близько 3 млрд грн, повідомила директор департаменту консолідованої продажу та управління активами ФГВФО Юлія Берещенко.

"Ми отримали близько 3 млрд грн. Водночас ми підбиваємо підсумки року, оскільки процес продажу та розрахунки займають пару тижнів. Тому остаточну статистику отримаємо в середині січня", - сказала вона в ефірі радіо "Вести" 5 січня.

При цьому Ю.Берещенко зазначила, що продаж активів неплатоспроможних банків - це лише частина надходжень, які Фонд отримує в результаті управління активами банків-банкрутів. Іншу частину надходжень складають погашення клієнтами таких банків заборгованості за кредитами. Таким чином, сумарні надходження за підсумками року, за її даними, становлять близько 7 млрд грн.

За словами Ю.Берещенко, у 2017 році Фонд розраховує збільшити надходження в рази, однак планову цифру поки що не оприлюднює.

"Складаючи план на цей рік, ми дивилися на надходження від продажу чотирьох категорій активів... По четвертій категорії активів - так звані "спецактиви" вартістю понад 50 млн грн - надходження минулого року практично відсутні, оскільки більша частина цих великих кредитів були видані пов'язаним особам", - пояснила представник ФГВФО.

За її даними, у загальному кредитному портфелі, що перебуває в управлінні ФГВФО, обсяг великих кредитів становить близько 90 млрд грн, з яких близько половини - кредити пов'язаним особам, які видавалися під "дуті", або неіснуючі застави, такі як "сміттєві" цінні папери.