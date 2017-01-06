Російський бізнесмен Гінер сконцентрував 84,3% акцій Першого інвестиційного банку

Співвласник компанії VS Energy International Group і президент футбольного клубу ЦСКА громадянин РФ Євген Гінер, який у листопаді-2016 став власником 52,93% акцій Першого інвестиційного банку (PINbank, Київ), до 15 грудня збільшив участь у статутному капіталі фінустанови до 84,307961%.

Згідно з оновленою структурою власності банку на 15 грудня 2016 року, розміщеною на сайті Національного банку України (НБУ), крім Є.Гінера, акціонерами банку є Олександр Шандрук (опосередкована участь 8,7%, через ТОВ "Юридична фірма "Укрправо"), Професійний пенсійний фонд незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України (пряма участь 4,5826%), а також 13 фізичних осіб, які володіють пакетами від 0,002022% до 0,000004% акцій.

Як повідомлялося, в серпні 2016 року Антимонопольний комітет України дозволив Є.Гінеру купити понад 50% акцій Першого інвестиційного банку.

Перший інвестиційний банк засновано у 1997 році.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів (1,184 млрд грн) банк посідав 53-тє місце серед 100 діючих українських банків.