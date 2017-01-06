Російські кораблі авіаносної групи залишають води Сирії

Угруповання Збройних сил РФ в Сирії почало скорочуватися, першим його залишить авіаносець "Адмірал Кузнєцов", крейсер "Петро Великий" і супроводжуючі їх кораблі, заявив начальник Генерального штабу ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов.

"Згідно з рішенням верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання Збройних сил в Сирії", - сказав він у п'ятницю журналістам.

За словами В.Герасимова, першими зону конфлікту залишать кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з важким авіаносним крейсером "Адмірал Флоту Радянського Союзу Кузнєцов".

Начальник Генштабу нагадав, що з 00.00 мск 30 грудня 2016 року на всій території Сирії діє режим припинення бойових дій, який не стосується міжнародних терористичних угруповань.

Про те, що крейсери "Адмірал Кузнєцов" і "Петро Великий" цього місяця можуть завершити дальній похід в Середземне море і взяти курс на Сєвєроморськ (головна база Північного флоту РФ), 3 січня "Інтерфаксу" повідомило інформоване джерело.

29 грудня 2016 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, що на тлі нового перемир'я в Сирії створено можливості для скорочення російського угруповання військ у цій країні.

15 листопада 2016 року російське військове керівництво повідомило про перше в історії бойове застосування авіакрила "Адмірала Кузнєцова" - палубні винищувачі задіяні у військовій операції на території Сирії.

У складі авіакрила "Адмірала Кузнєцова" - палубні винищувачі Міг-29 і Су-33, багатоцільові вертольоти Ка-27 і вертольоти радіолокаційного дозору Ка-31. Крім того, для "Адмірала Кузнєцова" готували розвідувально-ударні вертольоти нового покоління палубного базування Ка-52К "Катран" (корабельна версія Ка-52 "Алігатор"), повідомляв раніше "Інтерфакс". "Катрана" на "Адміралі Кузнєцові" у грудні показало російське телебачення.

"Адмірал Кузнєцов" втратив у Середземному морі два винищувачі (Міг-29 і Су-33). Аварії сталися під час заходу на посадку, льотчики катапультувалися.

Корабельна авіаносна ударна група на чолі з "Петром Великим" залишила Сєвєроморськ 15 жовтня 2016 року.