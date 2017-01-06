Група DCH у п'ятницю запускає Харківський тракторний завод

Група DCH Олександра Ярославського офіційно заявила про початок роботи з 6 січня Харківського тракторного заводу (ХТЗ), повідомляє прес-служба групи.

"Сьогодні радісний день в історії ХТЗ: у нас з'явилася можливість почати всі процеси, необхідні для запуску виробництва"- цитує прес-служба О.Ярославського.

Він також висловив подяку за участь у долі підприємства президентові України Петру Порошенку та голові Харківської облдержадміністрації Юлії Світличній.

"Я вдячний президенту України за допомогу в розблокуванні роботи заводу, а губернатору Харківської області - за послідовну підтримку наших зусиль у цьому напрямку",- сказав А.Ярославський.

Згідно з повідомленням DCH, цього дня на роботу виходять співробітники ХТЗ, безпосередньо залучені у підготовку виробництва до запуску, на чолі з генеральним директором Андрієм Ковалем.

"Зі свого боку, я як інвестор ХТЗ націлений на те, щоб, незважаючи на всі накопичені проблеми, забезпечити ритмічний виробничий процес. Ми виводимо робітників у цеху, мобілізуємо інженерно-технічний персонал, починаємо налагоджувати повноцінну діяльність. Нам доведеться відвойовувати ринки збуту, відновлювати технологічний потенціал і господарські зв'язки, модернізувати виробництво. Це серйозний фронт робіт, тому з першої хвилини сьогоднішнього дня ми почали займатися вирішенням цих завдань", - наголошує О.Ярославський.

Як повідомлялося, в березні 2016 минулого року за рішенням наглядової ради ПАТ посаду гендиректора ХТЗ посів А.Коваль, який керував підприємством у 2006-2007 рр.

Наприкінці квітня президент і власник групи компаній DCH О.Ярославський за пропозицією австрійського бізнесмена Зігфріда Вольфа, інвестора ХТЗ, придбав контрольний пакет акцій цього підприємства.

У червні прес-центр СБУ повідомив, що генеральний директор ХТЗ підготував до демонтажу обладнання ливарних цехів із метою вивезення в РФ. Його повідомлено про підозру у підготовці до вчинення диверсії і оголошений у розшук.

У червні ХТЗ був змушений припинити роботу, оскільки його майно і банківські рахунки були заарештовані на підставі низки кримінальних проваджень.

Збори кредиторів ПАТ "ХТЗ" 9 червня вирішили розпочати процедуру досудової санації підприємства, схваливши план її проведення.

Наприкінці грудня 2016 року райсуд Харкова зобов'язав прокурора відділу нагляду за додержанням законів органу СБУ і Держприкордонслужби розглянути клопотання адвоката А.Коваля про закриття кримінального провадження стосовно його підзахисного.

ХТЗ, засновано у 1930 році, випускає десятки моделей тракторів і спецтехніки, призначених для робіт у сільському та комунальному господарствах, будівництві. Основний товарний асортимент ХТЗ представлений малими тракторами потужністю 35 к/с, а також великими колісними і гусеничними тракторами потужністю 150-280 к/с.

Згідно з фінзвітом підприємства, в 2015 році воно отримало 218 млн грн чистого збитку проти 450 млн грн чистого прибутку роком раніше чистий дохід скоротився на 24% – до 513,3 млн грн.