Військова прокуратура у 2016 р. направила до суду майже 300 справ про корупцію

Слідчі військової прокуратури України у 2016 році направили до суду 285 обвинувальних актів щодо 329 осіб у рамках кримінальних проваджень про корупцію, повідомляє головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Всі слідчі військової прокуратури (144 військових слідчих – не плутати з 500 детективами НАБУ), крім інших понад 3 тис. розслідуваних і направлених до суду проваджень, за весь 2016 до суду направили 285 обвинувальних актів за фактом отримання або надання неправомірної вигоди щодо 329 осіб", – написав А.Матіос на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Як зазначив керівник військової прокуратури, в 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок у рамках проваджень про корупцію, в результаті чого до відповідальності притягнуто 135 осіб.