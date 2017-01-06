Події

12:53 06.01.2017

Заявка на транзит газу через ГТС України через морози збільшена на 10%

ПАТ "Газпром" у п'ятницю збільшило заявку на транзит через газотранспортну систему (ГТС) України на 10% порівняно з першими числами січня – до 278,9 млн куб. м, повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Белявський.

"До речі, "Газпром" сьогодні направив збільшену заявку на транзит у Європу - 278,9 млн куб. м. Звісно, через похолодання", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".

Середньодобовий транзит російського газу через ГТС України 1-4 січня становить 252,2 млн куб. м.

Раніше НАК "Нафтогаз України" констатували зниження транзиту через ГТС країни в третій декаді грудня 2016 року після прийняття Європейською комісією рішення про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL (східне відгалуження від "Північного потоку").

Так, добовий обсяг газу, що сумарно транспортується обома маршрутами в Європу 22 і 28 грудня майже не змінився (206 млн куб. м і 201,3 млн куб. м), але відбувся значний перерозподіл на користь Nord Stream-OPAL.

У зв'язку з цим НАК поставили під сумнів твердження про те, що рішення ЄК про розширення доступу "Газпрому" до OPAL і відступ від стандартного європейського законодавства не призведе до зниження обсягів транзиту російського газу через територію України.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році збільшила транзит природного газу на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) порівняно з 2015 р. – до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

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