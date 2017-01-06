Події

12:57 06.01.2017

Російські військові симулюють захворювання, не бажаючи поповнювати частини на Донбасі

Кандидати на командні посади в російські з'єднання і частини, що перебувають на Донбасі, часто симулюють захворювання і оформляють довідки про сімейні обставини, не бажаючи їхати на схід України, констатує Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Керівництво ЗС РФ активізувало заходи щодо добору кандидатів на командні посади у з'єднання і частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) серед офіцерського складу інших військових округів Росії для забезпечення ротаційних заходів у зимово-весняний період 2017 року", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у Facebook у п'ятницю.

Кандидати проходять медичне обстеження та атестаційні комісії за місцем служби. Проте більшість кандидатів намагається симулювати захворювання і оформляти довідки за сімейними обставинами щоб уникнути таких відряджень, зазначає українська розвідка.

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