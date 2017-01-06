Події

12:58 06.01.2017

Мінагропрод України в 2016 р. розпочав створення 6 агро-рекреаційних кластерів

Міністерство аграрної політики та продовольства України у 2016 році в шести областях почало роботу зі створення шести агро-рекреаційних кластерів в рамках реалізації Концепції розвитку сільських територій, повідомило відомство у п'ятницю.

"Реалізація проекту дасть можливість створити комплексний туристичний продукт, розширити спектр послуг, забезпечити сільське населення постійними робочими місцями та додатковими заробітками. В результаті впровадження кластерів передбачається поява близько 3,500 тис. нових робочих місць", - наводяться в релізі коментар міністра Тараса Кутового.

Мінагропрод уточнює, що, за узгодженим планом, для створення кластерів визначено, зокрема, курорт "Коблево" на території Березанського та Очаківського районів (Миколаївська обл.), кластер "Диканька цілий рік" (Полтавська обл.), "Еко парк Фрумушика" (Тарутинський р-н Одеської обл.).

До списку шести кластерів також увійшли "Медвін" (Іванківський р-н Київської обл.), курорти "Лазурне" і "Арабатська стрілка" (Херсонська обл.) і "Козачий круг" Парафієвської об'єднаної територіальної громади за участю Качанівського парку, фермерського господарства "соколиний Хутір", фермерського господарства "Мрія" (Ічнянський р-н Чернігівської обл.).

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