Посередники в переданні електронних листів у WikiLeaks з Росії виявлені розвідкою США

Американська розвідка виявила посередників, яких Росія, як стверджується, використовувала для передання вкрадених електронних листів в організацію WikiLeaks, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела в американських держструктурах, що мають доступ до доповіді розвідки, представленому в четвер президенту США Бараку Обамі.

Раніше прес-секретар Білого дому Джош Ернест повідомив, що представники американської розвідки доповіли в четвер Б.Обамі подробиці, пов'язані з передбачуваною хакерською атакою з боку Росії під час виборчої кампанії.

"Білий дім отримав доповідь, і президента Обаму брифінгують наразі (представники розвідки - ІФ)", - сказав він.

За словами Дж.Ернеста, аналогічний доповідь, що містить секретну інформацію, буде представлений членам Конгресу.

У п'ятницю обраний президент Дональд Трамп також зустрінеться з представниками розвідки, які проведуть для нього спеціальний брифінг на цю тему.

Несекретна версія доповіді, як раніше повідомлялося, буде поширена наступного тижня.

У свою чергу, держсекретар США Джон Керрі назвав правильними вжиті заходи у відповідь на хакерські атаки, за якими, на думку Вашингтона, стоїть Росія. "Це було серйозною подією, і президент Обама відреагував відповідним чином", - заявив у четвер Дж.Керрі.