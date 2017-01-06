Україна в 2016г імпортувала 15,6 млн тонн вугілля на $1,5 млрд

Україна в 2016 році імпортувала вугілля кам'яне та антрацит (код ТНЗЕД 2701) на суму $1 млрд 467,091 млн, зокрема в грудні – на $172,008 млн.

За даними Державної фіскальної служби, з РФ надійшло вугілля на $906,298 млн, США – на $212,11 млн, з Канади – на $94,374 млн, з інших країн – $254,308 млн.

Таким чином, у грошовому еквіваленті імпорт вугілля і антрациту минулого року скоротився на 10,1% (на $165,387 млн) порівняно з 2015 роком ($1 млрд 632,478 млн).

Загальний обсяг поставленої в країну вугільної продукції минулого року становив 15 млн 647,557 тис. тонн.

При цьому Україна в 2016-му експортувала 520,585 тис. тонн кам'яного вугілля і антрациту на $44,762 млн, зокрема в Словаччину – на $26,887 млн, РФ – на $7,484 млн, Туреччини – на $7,102 млн, інші країни – $3,289 млн.

Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала вугілля і антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а експортувала – на $775,109 млн, в 2012 – на $2 млрд 637,028 млн і 609,392 млн, у 2013 – на $1 млрд 973,751 млн і $737,009 млн, у 2014 – на $1 млрд 773,195 млн і $521,017 млн, у 2015 – на $1 млрд 632,478 млн і $53,651 млн.

Україна імпортує переважно коксівне вугілля, експортує – енергетичний.