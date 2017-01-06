Циклон залишить Україну 9 січня, температура повітря почне підвищуватися з 10-го

Циклон приніс снігопади та хуртовини в Одеську і Миколаївську області, в західних і північних регіонах морози можуть досягати -25°, повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Ускладнення погодних умов вже почалося в Одеській і Миколаївській областях, де спостерігаються дуже сильні снігопади, дуже слабка видимість на дорогах. Швидкість вітру досягає 20-22 м/с. Таким чином, ситуація погіршилася вже буквально сьогодні з ранку", - сказав він на засіданні оперативного штабу державної комісії з питань ТЕБ та НС в п'ятницю в Києві.

За його словами, протягом 6-7 січня ускладнення погодних умов – сильні снігопади, хуртовини, снігові замети – очікується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Сумській областях.

"Найбільшу кількість опадів очікуємо, що випаде в Одеській і Миколаївській областях", - повідомив М.Кульбіда.

Він додав, що в Чернігівській, Київській та Вінницькій областях збільшиться висота снігового покриву від 13 до 19 см.

За словами директора Укргідрометцентру, у західних областях очікується спокійна погодна ситуація, у східних регіонах температура повітря буде близько 0 градусів і ожеледь.

Крім того, він відзначив, що в західних і північних областях продовжить знижуватися температура повітря, мінімальна температура становитиме -14-19°, місцями -20-25°.

"Це стосується західних і північних областей, а також Вінницької, Черкаської, Кіровоградської областей", - сказав Н.Кульбіда.

Він також повідомив, що циклон залишить територію України 9 січня.

"Починаючи з 10-го числа, буде спостерігатися поступове підвищення температурного режиму", - сказав директор Укргідрометцентру.